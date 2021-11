De Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa) gaat 25 kansspelwebsites nader onderzoeken. Als blijkt dat het vanuit Nederland mogelijk is om op die websites te gokken, volgen er maatregelen.

Vanaf 1 oktober is de online gokmarkt in Nederland alleen nog maar geopend voor legale aanbieders van kansspelen. De Ksa heeft daar tien bedrijven een vergunning voor verleend, waaronder TOTO, Holland Casino en Bingoal.

De autoriteit zegt nu nader onderzoek te doen naar 25 kansspelwebsites zonder vergunning, om te zien of ze de regels overtreden door in Nederland kansspelen aan te bieden. Het is niet duidelijk om welke sites het gaat en of de Ksa een gericht onderzoek uitvoert of dat het een steekproef betreft.

De Ksa zegt scherp te zijn op specifiek aanbod van illegale bronnen waarmee Nederlandse spelers weggehaald kunnen worden bij legale aanbieders. "Bijvoorbeeld door spellen aan te bieden die voor legale aanbieders onder de Nederlandse wetgeving verboden zijn."

Volgens de Ksa zijn een aantal online aanbieders met de komst van de nieuwe regels niet meer bereikbaar voor Nederlandse gebruikers. Anderen zijn dat nog wel. Als de toezichthouder ziet dat sites illegaal kansspelen aanbieden voor Nederlanders, wordt "handhavend" opgetreden. Wat die sancties dan zijn, is niet bekend.