Een Britse vrouw is via Zoom getrouwd met een man uit Detroit die ze nog nooit in het echt heeft ontmoet, schrijft Daily Mail.

De 26-jarige vrouw raakte vorig jaar via Facebook in gesprek met een 56-jarige vrouw uit Detroit. Die stelde haar in juli 2020 voor aan haar 24-jarige zoon, die contact zocht met iemand uit het Verenigd Koninkrijk.

Door de coronamaatregelen en lockdowns konden ze niet naar elkaar toe komen dus ging het contact altijd via een Zoom-videogesprek. Kennelijk klikte het tussen de twee, want in mei van dit jaar vroeg de man haar via Zoom ten huwelijk. In augustus zijn de twee via een videoceremonie met elkaar in de echt verbonden zonder elkaar ooit lijfelijk ontmoet te hebben.

Het echtpaar hoopt elkaar voor het eerst te ontmoeten zodra de coronarestricties dat toelaten.