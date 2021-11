Bedrijven die naar de beurs gaan in Hongkong moeten mogelijk binnenkort eerst een soort cybersecuritytoets ondergaan. Een plan daarvoor is volgens persbureau Bloomberg dit weekend ingediend door de Chinese internetautoriteit CAC.

Als een beursnotering mogelijk gevolgen heeft voor de nationale veiligheid zou het bedrijf in kwestie eerst een verplichte cybersecuritytest moeten doorstaan, zo staat in het voorstel. Wanneer een beursnotering gevolgen heeft voor de nationale veiligheid, wordt in het plan niet expliciet omschreven.

Eerder dit jaar werd al bekend dat er in China wordt nagedacht over een plan om bedrijven met gegevens van meer dan een miljoen gebruikers een verplichte cybersecuritytest te laten ondergaan als zij in andere landen een beursnotering willen. Nu komt daar dus het voorstel voor bedrijven die een beursnotering in Hongkong aanvragen bij.

Als het voorstel doorgaat, moeten websites die grote hoeveelheden gegevens verzamelen die van belang zijn voor de nationale veiligheid, de economische ontwikkeling of het openbaar belang van het land, een cybersecuritytest ondergaan bij geplande fusies, overnames of herstructureringen, aldus de Chinese internetautoriteit.

De maatregel zou grote websites ook verplichten om zich te melden bij de CAC voor het opzetten van hoofdkantoren of onderzoekscentra buiten China. Het gaat vooralsnog om een conceptvoorstel waarover het publiek tot 13 december feedback kan geven.