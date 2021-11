WhatsApp werkt aan een nieuwe privacyfunctie waarmee gebruikers kunnen bepalen welke contacten hun Laatst gezien-status niet te zien krijgen. Dat blijkt uit de bètaversie van de app voor Android-apparaten, schrijft WABetaInfo.

De functie wordt getest onder een kleine groep Android-gebruikers. Onder de optie 'Mijn contacten, behalve...' kunnen de testers aangeven welke contacten niet mogen zien wanneer ze voor het laatst online zijn geweest.

Gebruikers die deze optie kiezen, kunnen zelf ook niet zien wanneer de uitgezonderde contacten voor het laatst online zijn geweest.

Doordat de functie nog getest wordt, is niet bekend wanneer die voor iedere WhatsApp-gebruiker beschikbaar is. Bij de privacyinstellingen kunnen alle gebruikers er wel al voor kiezen om hun Laatst gezien-status aan niemand, alleen hun contacten of alle gebruikers te tonen.