Door grootschalige fraude bij de GGD-locatie op Schiphol zijn tienduizenden valse QR-codes van de CoronaCheck-app in omloop, meldt RTL Nieuws vrijdag. Twee vrouwen en een man zouden zijn aangehouden. Het drietal zou ervan worden verdacht de valse QR-codes te hebben aangemaakt en verhandeld.

De drie medewerkers, die volgens RTL Nieuws via een uitzendbureau door de GGD zijn ingehuurd, hadden toegang tot het systeem om Europese QR-codes aan te maken. Deze zijn ook in Nederland geldig.

Een van hen zou ervan worden verdacht haar wachtwoord te hebben afgegeven, zodat anderen konden inloggen in het systeem waarmee zij werkte. Anderen konden hiermee QR-codes aanmaken. De drie verdachten zitten vast. Het Openbaar Ministerie (OM) laat aan NU.nl weten dat inderdaad drie mensen zijn gearresteerd, maar kan er verder niets over zeggen.

De valse QR-codes werden via verschillende kanalen aangeboden en verhandeld voor prijzen die opliepen tot 1.000 euro, meldt RTL Nieuws op basis van onderzoek.

De coronatoegangsbewijzen zouden op een naam naar keuze staan. Ze konden worden gebruikt om toegang te krijgen tot een locatie waar de coronapas verplicht is. Zo kon iemand die niet gevaccineerd was, niet hersteld was of zich niet had laten testen toch naar binnen.

Onderzoek van ministerie bracht fraude aan het licht

De grootschalige fraude kwam recent aan het licht door een onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid. Nadat het ministerie aangifte had gedaan, werden de drie verdachten opgepakt. Het departement kan niet bevestigen of het inderdaad om tienduizenden QR-codes gaat. "Een deel van de valse QR-codes wordt vanavond nog geblokkeerd", aldus een zegsvrouw.

Vorige week werd na onderzoek van NOS duidelijk dat er veel frauduleuze QR-codes in omloop zijn. Als reactie hierop besloot het ministerie zestig van deze coronatoegangsbewijzen te blokkeren. Begin deze week bleek dat er nog veel meer frauduleuze passen zijn. De QR-codes waren vooral afkomstig uit het buitenland.