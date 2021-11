De Europese Commissie vernietigt op grote schaal interne communicatie, wat het op zijn minst lastig maakt om te controleren hoe politieke besluiten tot stand zijn gekomen. Dat meldt dagblad NRC, dat toegang kreeg tot duizenden documenten over de werkwijze van de zogenoemde Groep gedragscode in Brussel. Die groep maakt namens EU-lidstaten afspraken over belastingwetgeving.

De correspondentie bestaat uit onder meer notulen van besloten vergaderingen, rapporten en andere interne documenten. Volgens NRC heeft dit tot gevolg dat publieke controle op gevoelige en omstreden belastingafspraken tussen EU-landen onmogelijk wordt.

Documenten worden automatisch na zes maanden verwijderd als ambtenaren in Brussel niet melden dat ze bewaard moeten worden. De regel is dat alleen e-mails en documenten die "belangrijke informatie" bevatten of die nog verwerkt moeten worden, worden opgeslagen. Ambtenaren moeten een vinkje zetten in software die sinds 2015 wordt gebruikt. Het is aan de ambtenaren zelf om duidelijk te maken of iets wel of niet bewaard moet worden.

De correspondentie die automatisch wordt gewist, is niet meer terug te halen. Dat druist volgens NRC tegen de regels van de Europese Unie in. Zo heeft elke EU-burger recht op inzage in de documenten van de instellingen, organen en instanties van de Europese Unie, ongeacht het medium.

Maandelijks komen er zo'n 60.000 e-mails binnen bij de Commissie, weet NRC. Het is niet duidelijk hoeveel daarvan bewaard blijven. Volgens de Europese Commissie sluit het archiveringsbeleid aan op internationale kwaliteitsstandaarden.