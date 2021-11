Een Amerikaans Republikeins congreslid heeft een wetsvoorstel ingediend om ransomware-betalingen aan criminelen boven de 100.000 dollar te verbieden.

Patrick McHenry, congreslid in de staat North Carolina, heeft een voorstel ingediend voor de 'Ransomware and Financial Stability Act'.

Dit wetsvoorstel houdt in dat organisaties die het slachtoffer zijn geworden van cybercriminaliteit en losgeld willen betalen, het ministerie van Financiën op de hoogte brengen voordat ze een betaling voor ransomware verrichten. Dit geldt voor bedragen tot 100.000 dollar.

McHenry denkt dat de wet hackers zal ontmoedigen om grote sommen geld bij slachtoffers van gijzelsoftware te eisen.

Het betalen van losgeld van meer dan 100.000 dollar wordt met dit voorstel in principe verboden. In uitzonderlijke gevallen kunnen rechtshandhavingsinstanties een machtiging voor ransomware-betalingen verstrekken. Ook de Amerikaanse president kan grote betalingen aan cybercriminelen goedkeuren als dat in het nationaal belang van de VS is.



Het betalen van losgeld vanwege computers die zijn versleuteld met gijzelsoftware wordt doorgaans afgeraden omdat gedupeerden daarmee het verdienmodel van de criminelen in stand houden.