Een frauduleuze kopie van de app CoronaCheck Scanner kleurt groen bij alle QR-codes die ermee worden gescand, bevestigt het ministerie van Volksgezondheid vrijdag na berichtgeving van de NOS. De echte app moet worden gebruikt om coronapassen te controleren op locaties waar dat verplicht is, zoals bij een restaurant of zwembad.

Deze versie van de app is volgens de makers bedoeld voor ondernemers "die niemand willen buitensluiten", meldt de NOS. De app lijkt sterk op de originele app van de overheid en is daar moeilijk van te onderscheiden.

De echte CoronaCheck Scanner wordt alleen groen na het scannen van een coronatoegangsbewijs van iemand die zich heeft laten vaccineren, onlangs negatief op het coronavirus is getest of recent is hersteld van COVID-19. De nagemaakte versie wordt groen bij alle QR-codes, ook als die helemaal niet afkomstig zijn uit de CoronaCheck-app.

Een woordvoerder vertelt dat ondernemers de app moeten gebruiken die door de overheid wordt aangeboden. De frauduleuze app gebruiken staat gelijk aan het niet controleren van coronabewijzen. Het ministerie heeft vooralsnog geen aangifte gedaan. "Het maken van zulke apps is niet strafbaar, maar het gebruik ervan in situaties waar de CoronaCheck verplicht is wel. Als we dat zien, doen we aangifte", aldus de zegsvrouw.

Vorige week werd duidelijk dat er veel frauduleuze QR-codes in omloop zijn. Als reactie hierop besloot het ministerie zestig van deze coronatoegangsbewijzen te blokkeren. Begin deze week bleek echter dat er nog veel meer frauduleuze passen zijn. De QR-codes waren vooral afkomstig uit het buitenland.