De CoronaMelder-app wordt veel minder gebruikt dan in het begin van dit jaar. Tijdens de periode van de lockdown en avondklok waarschuwden mensen met een positieve testuitslag anderen twee keer zo vaak als nu het geval is, blijkt uit een analyse van NU.nl. Dat gaat ten koste van de effectiviteit.

Het aantal mensen met CoronaMelder is na opheffing van de lockdown en avondklok met een half miljoen gedaald. In mei telde de app 2,9 miljoen gebruikers, nu is dat 2,4 miljoen.

Dat terwijl de app juist waardevoller is naarmate de samenleving meer opent. Vooral dan zijn mensen in de buurt van anderen die zij niet altijd kennen, maar via CoronaMelder toch kunnen waarschuwen als ze achteraf besmet blijken.

Zo werkt CoronaMelder: Als je positief test, kun je via CoronaMelder mensen waarschuwen die de afgelopen dagen in je buurt zijn geweest

Besmette personen kunnen de melding samen met de GGD versturen. Lange tijd was dit de enige manier om anderen te waarschuwen

Sinds oktober kunnen mensen anderen ook via Coronatest.nl waarschuwen. In bijna de helft van de gevallen (45 procent) gaat het nu zo

Het kabinet adviseert iedereen die een melding krijgt zich te laten testen, ook als je gevaccineerd bent

Maar ook het waarschuwen van anderen gebeurt steeds minder vaak dan begin dit jaar. Van januari tot en met mei, toen Nederland in lockdown was, waarschuwde 12 procent van de mensen na een positieve coronatest anderen via de app.

Na die periode zakte dat tot gemiddeld minder dan 6,5 procent. "Dat is laag", analyseert Wolfgang Ebbers, die in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid onderzoek doet naar de effectiviteit van CoronaMelder.

Omdat CoronaMelder anoniem werkt, is niet bekend of de mensen die nu besmet raken met het virus de app niet gebruiken, of de app wel gebruiken maar hun omgeving niet waarschuwen.

Percentage dat in 2021 na positieve test waarschuwingen verstuurt

Het percentage mensen dat in 2021 na een positieve test anderen waarschuwde via de CoronaMelder-app. De avondklok eindigde op 28 april (in week 17), de lockdown een maand later (week 21). De grafiek loopt tot en met zondag 7 november (week 44), omdat recentere weekcijfers nog ontbreken.

Het is jammer dat het aantal gebruikers is gedaald en dat besmette personen anderen steeds minder vaak waarschuwen, vindt ook Carl Moons, epidemioloog aan het UMC Utrecht en lid van de commissie die het ministerie over corona-apps adviseert.

"Na de lockdown zeiden we: dit is je kans. Zet niet alleen in op CoronaCheck, wat de overheid heel erg deed, maar ook op deze app. Bij locaties waar een toegangsbewijs nodig is, zou ook een oproep moeten staan om CoronaMelder te downloaden."

Minder gebruikers maakt CoronaMelder minder effectief

Het beperkte gebruik van CoronaMelder gaat ten koste van de effectiviteit. Uit de cijfers blijkt namelijk ook dat de app wekelijks nog steeds mensen waarschuwt die geen klachten hadden, maar wél besmet bleken.

Ook in de zomer, toen er veel minder besmettingen waren en het aantal vaccinaties steeg, bleef CoronaMelder wekelijks tientallen mensen vinden die een waarschuwing kregen en geen symptomen hadden, maar toch het virus bij zich droegen.

"Het is belangrijk om je gelijk te laten testen na een melding dat je in de buurt van een besmet persoon bent geweest", zegt Moons. "Ook als je gevaccineerd bent is er een kans dat je het virus bij je draagt en weer verder kunt verspreiden."

De twee deskundigen zijn het erover eens: CoronaMelder kan veel meer bijdragen als meer mensen de app downloaden. "De overheid moet alle pijlen erop richten dat een grote groep mensen die app gaat installeren", zegt Ebbers.

"De app kan van groot belang zijn. Zeker ook nu", zegt Moons, verwijzend naar het flink oplopend aantal besmettingen dit najaar. "De getallen spreken voor zich."