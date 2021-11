Google heeft vrijdagmorgen in Europa last gehad van een storing bij enkele Google-diensten. Daardoor waren diensten als Gmail, Google Calendar en Google Meet soms moeilijk bereikbaar.

Volgens het bedrijf zelf is de storing rond 9.00 uur begonnen en werden de problemen rond 11:45 uur (Nederlandse tijd) opgelost. Het is niet bekend wat de storing heeft veroorzaakt en hoeveel gebruikers er last van hebben gehad.

Door de storing hadden sommige gebruikers van de zakelijke dienst Google Workspace problemen. De meeste klachten van gebruikers leken te gaan over het niet kunnen inloggen bij Gmail.