Uber is door het Amerikaanse ministerie van Justitie aangeklaagd omdat het bedrijf mensen met een lichamelijke beperking een hogere prijs laat betalen vanwege extra 'wachttijd'.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie vindt het doorberekenen van extra geld voor mensen die langer dan twee minuten nodig hebben om in te stappen een vorm van discriminatie. Uber moet zich aan de Amerikaanse gehandicaptenwet (ADA) houden, meent Justitie.

Volgens een woordvoerder van het ministerie is de aanklacht een sterk signaal dat Uber geen passagiers mag straffen omdat ze meer tijd nodig hebben om in te stappen. "Uber en alle andere bedrijven die transportdiensten leveren moeten zorgen voor gelijke toegang voor iedereen, inclusief mensen met een beperking."

Uber beweert zelf dat het beleid niet in strijd is met de ADA, schrijft de BBC. Uber is in 2016 begonnen met het berekenen van een toeslag voor passagiers waarop de chauffeur langer moet wachten. De wachttijdvergoeding zou echter nooit bedoeld zijn voor passagiers die klaarstaan op hun aangewezen ophaallocatie, maar meer tijd nodig hebben om in de auto te stappen, reageert het bedrijf.

Toch klinken er regelmatig klachten over hoe er wordt omgegaan met mensen met een beperking, bevestigt de Amerikaanse vereniging van mensen met een beperking (AAPD). In april werd Uber nog veroordeeld tot het betalen van 1,1 miljoen dollar (960.000 euro) aan een blinde vrouw in San Francisco nadat haar veertien ritten waren geweigerd.

Paralympisch medaillewinnaar Jack Hunter-Spivey zei in september dat Uber en andere taxichauffeurs in het Verenigd Koninkrijk regelmatig wegreden toen ze zagen dat hij een rolstoelgebruiker was.