De Zweedse streamingdienst Spotify gaat zich met de overname van audioboekendistributeur Findaway meer richten op luisterboeken, nadat het bedrijf eerder al grote investeringen had gedaan in podcasts. Donderdag maakte Spotify de aankoop van het in 2005 opgerichte Amerikaanse bedrijf bekend.

Spotify wil met de overname de ambitie om meer audioboeken aan te bieden "sneller verwezenlijken".

Dat de honderden miljoenen Spotify-gebruikers straks audioboeken kunnen beluisteren, is volgens het bedrijf "revolutionair". "Zoals we dat eerder al waren met muziek en podcasts", aldus Spotify, dat zich al enige tijd probeert te diversificeren.

Findaway voorziet momenteel bedrijven als Apple, Google en Amazon al van luisterboeken.

Spotify maakte de deal al wereldkundig, maar de daadwerkelijke overname vindt waarschijnlijk pas eind dit jaar plaats. Hoeveel Spotify betaalt voor Findaway is niet bekendgemaakt.