De nieuw aangewezen directeur van het Israëlische bedrijf NSO Group is opgestapt, nadat het bedrijf vorige maand door de Verenigde Staten op een zwarte lijst is gezet. Daardoor mag de maker van spionagesoftware geen handel meer drijven met klanten in de VS.

Isaac Benbenisti zou het bedrijf op 31 oktober onder zijn hoede nemen. Daarmee zou hij de huidige CEO Shalev Hulio vervangen, die nieuwe functies binnen het bedrijf zou gaan bekleden. Voorlopig blijft Hulio vanwege het vertrek van Benbenisti nog even directeur van NSO Group.

In een brief aan bestuurslid Asher Levy schrijft Benbenisti dat hij "in het licht van de bijzondere omstandigheden die zich hebben voorgedaan" niet langer zijn visie voor het bedrijf zal kunnen ontwikkelen als directeur. Met de bijzondere omstandigheden verwijst hij naar de beslissing van de VS.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken zijn de werkzaamheden van NSO Group in strijd met de belangen van de VS. Het bedrijf zou de nationale veiligheid in gevaar brengen.

Het Israëlische bedrijf staat bekend om zijn spionagesoftware Pegasus. Die software werd op telefoons geïnstalleerd en stelde meerdere overheden in staat journalisten, mensenrechtenactivisten en tegenstanders van de overheid te volgen, zonder dat die personen het zelf wisten. Daarmee probeerden de overheden ze tot zwijgen te brengen, aldus het Amerikaanse ministerie.