KPN mag doorgaan met het uitschakelen van zijn koperlijnen om internetklanten over te zetten naar glasvezel. T-Mobile wilde via de rechter uitstel afdwingen, onder meer omdat het bedrijf vond dat KPN de verandering eerder had moeten aankondigen. T-Mobile levert internet aan zijn klanten via het KPN-netwerk en zij zouden volgens de provider de dupe worden. Maar T-Mobile heeft zijn argumenten niet goed onderbouwd, vindt de rechter.

T-Mobile zei onvoldoende tijd te hebben om zijn klanten over te zetten. KPN wil begin 2023 zijn kopernetwerk voor meer dan twee miljoen adressen buiten gebruik stellen. Die plannen werden in 2020 openbaar. Volgens T-Mobile komt het uitschakelen toch te snel en zou het met drie jaar moeten worden uitgesteld.

De voorzieningenrechter ging niet mee in de argumenten van T-Mobile. In het vonnis staat dat T-Mobile zijn standpunten ondermaats heeft onderbouwd. Zo is de provider onduidelijk over technische bezwaren en maakt T-Mobile niet concreet waarom het uitfaseren van de koperlijnen pas over minimaal drie jaar zou kunnen. Volgens de rechter is de provider al in 2018 op de hoogte gebracht en ook op latere momenten nog.

Naar eigen zeggen heeft de voorzieningenrechter "veel te weinig" in handen gekregen van T-Mobile. "Dat moet leiden tot de afwijzing van de vorderingen van T-Mobile." De provider moet de proceskosten van 1.683 euro aan KPN betalen.

KPN investeert al langere tijd in de overgang naar glasvezel. Volgens KPN is het slecht voor het milieu om de koperlijnen langer dan nodig in gebruik te houden en verbruiken glasvezelnetwerken volgens de provider een fractie van de energie van kopernetwerken.