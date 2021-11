Apple werkt aan een functie die iMessage-berichten die via de iPhone of iPad verstuurd of ontvangen worden en gericht zijn aan kinderen scant op naaktfoto's. De functie is door MacRumors aangetroffen in de tweede bètaversie van iOS 15.2.

De Communication Safety-functie is optioneel. Het gaat niet om de controversiële functie die iPhones moet controleren op beelden van kindermisbruik. Ze kan door ouders van kinderen onder de dertien jaar worden ingeschakeld als het iCloud-account van het kind is gekoppeld aan een iPhone of iPad.

Als de functie is ingeschakeld, kan iMessage naaktheid detecteren in afbeeldingen die door kinderen worden verzonden of ontvangen. Het scannen gebeurt alleen op het apparaat zelf. Dankzij een lerend algoritme blijven de berichten zelf versleuteld.

Als een kind een naaktfoto ontvangt of probeert te versturen, wordt de afbeelding onscherp gemaakt en krijgt het kind een waarschuwing over de inhoud. Het kind wordt aangeraden om de de foto niet te bekijken of te versturen en om hulp te zoeken bij iemand die het vertrouwt.

De functie werkt niet bij berichtenapps van derden, zoals WhatsApp en Messenger. Het is nog niet bekend wanneer de functie voor alle gebruikers wordt uitgerold.