Wat is de beste 55-58 inchtelevisie? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Tv's in de categorie 55-58 inch worden steeds betaalbaarder en daardoor ook populairder. Het juiste formaat hangt vooral af van de afstand tussen je bank (of stoel) en de tv. Als de afstand zo'n 3 tot 4 meter is, is een 55-58 inch-tv zeker het overwegen waard.

Televisies verschillen behoorlijk in prijs, en het is bijna Black Friday (26 november). Daar kunnen mooie aanbiedingen tussen zitten, dus hou de reclamefolders de komende weken in de gaten.

De Consumentenbond test het hele jaar door tv's van verschillende formaten op onder meer beeld- en geluidskwaliteit, gebruiksgemak en energieverbruik. Er zijn in totaal ruim 270 televisies getest die op dit moment in de winkels verkrijgbaar zijn.

Van de 84 geteste tv's binnen de categorie 55-58 inch komt een toestel van LG als Beste uit de Test. Een andere tv van LG is de Beste Koop. Er kwamen meer tv's als Beste Koop uit de test. We lichten hier de Beste Koop uit die in de meeste winkels te vinden is.

Beste uit de Test: LG OLED55G1RLA

Deze televisie van LG is in 2021 op de markt gekomen. Hij is bedoeld voor montage aan de wand. Een wandbeugel krijg je meegeleverd. Zet je de tv liever neer? Dan kun je er een losse voetstandaard bij kopen.

De tv blinkt uit in beeldkwaliteit. Het beeld is scherp en helder, het contrast is uitstekend en de kleuren zijn levendig en komen natuurlijk over. Vooral bij kijken in 4K met HDR (High Dynamic Range) komt het beeld helemaal tot zijn recht.

Het geluid is ook erg goed. Het klinkt helder en rijk, met een mooie balans tussen de hoge, midden- en lage tonen.

De tv beschikt over versie 6 van WebOS van LG met alle bekende apps zoals Netflix, YouTube, Disney+ en Apple TV. Het menu werkt soepel en met de Magic Remote-afstandsbediening kun je snel en eenvoudig door het menu navigeren.

Een koptelefoon kun je aansluiten via een snoer of via bluetooth. Sluit je de koptelefoon aan met snoer, dan kun je de koptelefoon en tv-speakers tegelijk gebruiken. De tv heeft vier HDMI-aansluitingen en drie USB-poorten.

Beste Koop: LG 55NANO816PA

Ben je op zoek naar een goedkoper alternatief? Dan is deze tv een prima keuze. Hij is ook van LG en in 2021 op de markt gekomen.

Op beeldkwaliteit lever je wel wat in ten opzichte van de Beste uit de Test. Maar het is zeker niet slecht. De kleurweergave is goed, al oogt het iets aan de warme kant. Het contrast is ook in orde, maar iets te donker. Hierdoor verlies je wat aan detail in donkere delen van het beeld.

De kijkhoek van deze tv is wat aan de kleine kant. Dit is iets om rekening mee te houden als je regelmatig met meer mensen tegelijk kijkt.

Het geluid van de tv is rijk en gebalanceerd en met goede lage tonen. Al kan het geluid soms ook wat schril klinken.

Net als de Beste uit de Test beschikt deze tv over versie 6 van WebOS van LG, met alle bekende apps. Ook kun je eenvoudig door het menu navigeren met de Magic Remote-afstandsbediening.

Een koptelefoon kun je alleen via bluetooth aansluiten en je moet kiezen tussen geluid via de koptelefoon of via de tv-speakers. Dit kan niet tegelijk. De tv heeft vier HDMI-aansluitingen en twee USB-poorten.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.