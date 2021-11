Je huisdier matchen met dieren in bekende schilderijen en boodschappen bestellen bij buurtsupers. Dit zijn de apps van de week.

Google Arts & Culture

Het was al mogelijk om met de Google Arts & Culture-app je evenbeeld te vinden in de kunst. Dat werkt door een selfie te maken, waarna een algoritme die vergelijkt met tienduizenden schilderijen om te zien op welke figuren jij het meeste lijkt. Nu kun je de app ook inzetten voor je huisdier.

Je vindt Pet Portraits door in de app op de cameraknop te drukken. Maak een foto van je hond of kat om te zien of jouw geliefde dier terugkeert in de kunst. Ook foto's van paarden, reptielen, konijnen en zelfs vissen kun je uploaden om te zien of ze een kunstdubbelganger hebben. Het resultaat is te delen als plaatje, of als gif met meerdere schilderijen.

Ook is het in de app mogelijk om je foto's te veranderen in bekende kunststijlen, gezichtsmaskers gebaseerd op beroemde schilderijen te gebruiken en om kunst via augmented reality in je eigen huis te plaatsen.

Download Google Arts & Culture voor Android of iOS (gratis)

Didiyo

Didiyo is een nieuwe boodschappendienst waarmee je producten van de buurtsuper kunt bestellen. De app heeft een focus op etnische producten die je vaak niet bij de reguliere supermarkt kunt vinden. Denk aan producten van de lokale Turkse, Marokkaanse, Poolse of Surinaamse super.

Momenteel is de app alleen in Eindhoven te gebruiken, maar de makers hebben plannen om uit te breiden naar Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Tilburg. In Eindhoven vind je nu alvast meer dan 3.500 producten in de app.

De bezorgkosten en bezorgtijden verschillen per supermarkt, maar meestal is het mogelijk om een tijdslot van twee uur te kiezen. De boodschappen worden vervolgens bezorgd door de supermarkt zelf, of door een Didiyo-bezorger.

Download Didiyo voor Android of iOS (gratis)

Weerflash

Weerflash doet een poging om een nieuwe draai te geven aan weerapps, door gebruikers zelf meldingen te laten maken. Van bijzondere omstandigheden zoals dichte mist of een mooi gekleurde lucht, tot doorsnee omstandigheden zoals regen of de vorm van de maan.

Gebruikers worden middels een karmasysteem gemotiveerd meldingen door te geven. Je ontvangt punten voor je meldingen, waardoor je stijgt in een ranglijst. Je meldingen worden wel eerst gecontroleerd bij gebruikers in de buurt.

Voor het maken van een melding tik je eerst op een categorie. Vervolgens schuif je een slider naar de juiste beschrijving. Zo kun je bij sneeuw kiezen voor 'smeltende sneeuw', 'sneeuw' en 'heftige sneeuw'. Het is nog niet mogelijk om een foto te uploaden om je melding kracht bij te zetten.

Download Weerflash voor Android of iOS (gratis)