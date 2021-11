Als je vrienden over de vloer hebt, is het wel zo gastvrij om je wifiwachtwoord met ze te delen. Met deze tips lukt dat in een handomdraai.

Het wachtwoord van je wifinetwerk delen is namelijk niet altijd even makkelijk. De cijfer- en letterbrij op de achterkant van je router is nogal moeilijk te onthouden. En als je zelf een wachtwoord hebt ingesteld, heb je daar (hopelijk) ook een sterk wachtwoord voor gebruikt.

Hartstikke veilig, maar niet echt gebruiksvriendelijk. Gelukkig zijn er simpele manieren om je gasten te laten verbinden met jouw netwerk.

iPhone naar iPhone

Als jullie allebei een iPhone hebben, is het delen van een wachtwoord kinderspel. Je moet er eerst voor zorgen dat de wifi en bluetooth op beide apparaten aanstaan. Ook moet je ingelogd zijn met je Apple ID en het e-mailadres van de ander in je contacten hebben staan, en de visite moet jou ook in de contactenlijst hebben. Zo weet je smartphone zeker dat het netwerk met een vriend wordt gedeeld.

Ontgrendel je telefoon en controleer of je zelf met je eigen wifinetwerk bent verbonden. Je vriend moet nu proberen om met datzelfde netwerk te verbinden. Als het goed is, verschijnt er nu een pop-up op jouw telefoon met de vraag of je je wachtwoord wil delen. Door te bevestigen, krijgt je vriend toegang tot jouw netwerk.

Als je de pop-up niet direct ziet, probeer dan de telefoons wat dichter bij elkaar te houden. Ze moeten namelijk binnen bereik van de bluetooth zijn.

Android naar Android

Android-gebruikers kunnen hun code makkelijk met iedereen delen. Ga op je telefoon naar je wifi-instellingen en tik op je netwerk. Daar vind je de optie om het netwerk te delen, met een icoontje van een QR-code.

Als je hierop tikt, verschijnt er een QR-code die iemand anders kan scannen om het wachtwoord te krijgen. Dit doet je visite met zijn camera of scanapp voor QR-codes. Daarna ben je verbonden met het netwerk.

Verschillende merken



Heb je te maken met zowel een iPhone als een Android-telefoon, dan wordt het wat ingewikkelder. De iPhone kan namelijk niet zelf zo'n QR-code van het wifiwachtwoord maken, dus dat zul je zelf moeten doen.

Er zijn een hoop gratis QR-apps die dit voor je kunnen oplossen, zoals Visual Codes en QR Code Generator.

Deze apps hebben meestal een ingebouwde optie om QR-codes voor het wifinetwerk te maken. Met een druk op de knop heb je dan een code die door je gasten gescand kan worden om naar hartenlust te kunnen internetten.