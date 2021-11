Rabobank kampte donderdagochtend met een storing, waardoor klanten niet konden inloggen in de app en op de site. Inmiddels is de storing weer verholpen.

Klanten die in de app probeerden in te loggen, kregen een foutmelding te zien. "Er is een algemene systeemfout opgetreden", stond in het bericht. "Probeert u het later nogmaals." Ook op de site werd verwezen naar een fout.

Op storingensite Allestoringen.nl kwamen sinds ongeveer 10.15 uur duizenden meldingen binnen van mensen die problemen ervaarden.

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Volgens de woordvoerder was er geen sprake van een cyberaanval.