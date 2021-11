Rabobank kampt sinds donderdagochtend met een storing, waardoor klanten niet kunnen inloggen in de app en op de site, die slecht bereikbaar is.

Een woordvoerder van de bank bevestigt de storing aan NU.nl. Wanneer deze is opgelost is nog niet duidelijk. Ook is de oorzaak van de storing niet bekend. Volgens de woordvoerder is er geen sprake van een cyberaanval.

Klanten die in de app proberen in de loggen, krijgen een foutmelding te zien. "Er is een algemene systeemfout opgetreden", staat in het bericht. "Probeert u het later nogmaals." Ook op de site wordt verwezen naar een fout.

Op storingensite Allestoringen.nl kwamen sinds ongeveer 10.15 uur duizenden meldingen binnen van mensen die problemen ervaren.