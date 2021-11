De websites van de Rechtspraak zijn weer bereikbaar, laat de Raad voor de rechtspraak donderdag weten. Daarnaast werken alle diensten, zoals het online bijwonen van een zitting, weer naar behoren.

De websites werden dinsdagochtend het doelwit van een ddos-aanval. Daardoor was het bezoeken van de website rechtspraak.nl en het raadplegen van persoonlijke dossiers in Mijn Rechtspraak, Mijn Strafdossier en andere portalen flink vertraagd. In sommige gevallen konden de websites helemaal niet laden.

Bij een ddos-aanval wordt een grote hoeveelheid verkeer vanaf verschillende computers op een server afgestuurd. Doordat de server zo veel verkeer tegelijk niet kan verwerken, lopen de diensten die op die server draaien vast.

Door de aanval was het volgens een woordvoerder van de Raad voor de rechtspraak ook niet mogelijk om online zittingen bij te wonen. De fysieke rechtszaken gingen wel gewoon door. De Raad voor de rechtspraak zegt dat de gegevens van bezoekers niet in gevaar zijn geweest.

De Rechtspraak doet aangifte van de aanval. Het is onbekend wie achter de ddos-aanval zit.