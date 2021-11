Instagram gaat een functie testen die gebruikers eraan herinnert de app tijdelijk af te sluiten, heeft topman Adam Mosseri woensdag via Twitter bekendgemaakt.

De herinneringsfunctie is optioneel en gebruikers kunnen zelf een timer instellen; ze kunnen kiezen voor een melding na tien, twintig of dertig minuten. Wanneer de ingestelde tijdslimiet is verstreken, krijgen Instagram-gebruikers een bericht te zien dat hen eraan herinnert de app tijdelijk af te sluiten.

De functie wordt in december getest onder een groep gebruikers. Volgens Mosseri is de timer onderdeel van een breder pakket dat gebruikers meer controle moet geven over hun gebruik van het socialemediaplatform.

Instagram had de functie in oktober al min of meer aangekondigd. Die aankondiging kwam na de beschuldiging dat de diensten van moederbedrijf Meta, dat toen nog bekendstond als Facebook, schadelijk zouden zijn voor kinderen en tieners. Zo zou Meta op basis van eigen onderzoek weten dat Instagram schadelijk kan zijn voor het zelfbeeld van tieners en daar niets aan doen.