Elektronicafabrikant Sony gaat de productie van zijn PlayStation 5-spelcomputer afschalen wegens logistieke problemen en een tekort aan onderdelen. Dat schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Sony zou het productieaantal voor zijn gamingconsole hebben verkleind van zestien miljoen naar vijftien miljoen stuks. De fabrikant wil voor het einde van het Japanse fiscale jaar in maart 14,8 miljoen spelcomputers hebben verkocht. Sinds de release van de PlayStation 5 in november vorig jaar zijn er 13,4 miljoen consoles over de toonbank gegaan.

Ingewijden denken dat het nieuwe verkoopdoel van Sony "moeilijk" te behalen is. Hierbij wijzen ze onder meer naar het wereldwijde chiptekort en logistieke problemen bij het leveren van onderdelen voor de spelcomputers. Sony verwacht dat de leveringsproblemen in ieder geval tot het einde van dit jaar aanhouden.

De elektronicafabrikant heeft niet gereageerd op vragen van Bloomberg over het afschalen van de productie.