Een SpaceX-raket met aan boord vier astronauten is in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) succesvol gelanceerd vanaf ruimtebasis Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida. Het zal ongeveer 22 uur duren voordat de capsule het internationale ruimtestation ISS bereikt.

Een deel van de raket Falcon 9 is inmiddels weer veilig geland op een autonoom schip in de Atlantische Oceaan. Hoewel dat geen cruciaal deel van de missie is, hergebruikt SpaceX dezelfde raket en capsule die ook bij vorige missies zijn ingezet. Door dergelijk materieel opnieuw te gebruiken kunnen de kosten flink worden gedrukt.

Het is de vierde keer in de geschiedenis dat een commerciële raket astronauten naar het ISS brengt. Het vertrek werd de afgelopen weken een paar keer uitgesteld.

De bemanningsleden zijn Thomas Marshburn (61), Raja Chari (44), Kayla Barron (34) uit de Verenigde Staten en Matthias Maurer (51) uit Duitsland. De astronauten blijven een half jaar in het ISS. Volgens de huidige planning moeten ze eind april terugkeren op aarde.

De lancering werd live uitgezonden. "Alles ziet er goed uit", zei SpaceX-medewerker John Insprucker enkele minuten voor vertrek. Minder dan 48 uur voor de lancering landde een andere SpaceX-raket op aarde met aan boord vier astronauten die een half jaar in het ISS hadden doorgebracht.