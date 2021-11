De Nederlandse Vereniging van Banken is voorstander van het plan van de overheid om meer gegevens van burgers te delen. Het zou helpen om onder meer digitale fraude en internetoplichting op te lossen. De Autoriteit Persoonsgegevens maakte dinsdag bekend juist tegenstander te zijn van het wetsvoorstel.

Het omstreden voorstel voor de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) geeft overheidsorganisaties en private partijen heel ruime bevoegdheden om persoonsgegevens met elkaar te delen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) denkt dat de wet kan helpen bij het bestrijden van fraude en witwassen van geld.

Banken zijn betrokken bij onderzoek van de politie en het Openbaar Ministerie als het gaat om digitale fraude, plofkraken, internetoplichting en financieel-economische criminaliteit. Volgens de NVB zouden die onderzoeken zonder dit wetsvoorstel veel te traag verlopen, omdat de politie bijvoorbeeld een vordering nodig heeft om bankgegevens te kunnen opvragen.



"De wet zorgt voor een goede juridische basis om kennis te delen binnen doelgerichte samenwerkingsverbanden, met de nodige waarborgen ten aanzien van privacy en proportionaliteit", aldus de NVB.



De Eerste Kamer moet nog over het voorstel stemmen en vroeg daarom de Autoriteit Persoonsgegevens om een visie. De privacywaakhond vindt echter dat de wet veel te ver gaat en is tegen invoering van de wet in de huidige vorm.