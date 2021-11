Twitter heeft zijn betaalde dienst Twitter Blue nu ook in de VS en Nieuw-Zeeland geïntroduceerd. Wanneer Twitter Blue ook voor Europeanen beschikbaar is, is niet bekend.

In juni van dit jaar werd Twitter Blue al opengesteld voor Twitteraars in Australië en Canada. Twitter Blue werkt in grote lijnen hetzelfde als de gewone gratis versie van Twitter en biedt daarbij enkele extra’s.

Zo zien gebruikers met Twitter Blue geen advertenties meer als zij via Twitter doorklikken op nieuwsartikelen van een aantal Amerikaanse mediawebsites, waaronder The Washington Post, L.A. Times, USA Today, Reuters, BuzzFeed en The Hollywood Reporter. Een deel van het abonnementsgeld van Twitter Blue wordt doorgesluisd naar de uitgevers, stelt Twitter. Het bedrijf denkt dat er meer advertentievrije artikelen voor Twitter Blue zullen komen als er meer samenwerkingen met uitgevers worden gesloten.

Naast de advertentievrije toegang tot nieuwsmedia krijgen gebruikers met Twitter Blue de mogelijkheid om langere video’s te uploaden, van maximaal tien minuten in plaats van twee minuten voor gratis gebruikers. Verder kunnen betalende gebruikers het uiterlijk van de app meer personaliseren met kleuren en iconen, laden de berichten sneller en kunnen ze zien wat de meest gedeelde artikelen op het netwerk zijn gedurende het afgelopen etmaal.

Twitter Blue is beschikbaar op de iPhone of iPad, Android-telefoons en via de website en kost in de VS 2,99 dollar per maand.