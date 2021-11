De politie heeft dinsdag twee nieuwe verdachten aangehouden in verband met handel in valse QR-codes. De verdachten, een negentienjarige man uit Nootdorp en een twintigjarige vrouw uit Den Haag, zouden samen betrokken zijn bij de verkoop van valse vaccinatie- en testregistraties.

De verdachten hebben in ieder geval op Telegram en mogelijk ook via andere sociale media valse QR-codes aangeboden. Hoeveel mensen die hebben aangeschaft, is niet bekend, verklaart een woordvoerder van de politie tegenover NU.nl. De twee worden verdacht van valsheid in geschrifte en computervredebreuk.

De politie is ook op zoek naar de kopers van de QR-codes, want ook zij zijn strafbaar wegens valsheid in geschrifte. Bovendien brengen zij de gezondheid van anderen in gevaar, benadrukt de politie.

Twee maanden geleden werd al een twintigjarige man uit Alphen aan den Rijn aangehouden in verband met de handel in valse QR-codes. Die aanhouding zou geen relatie hebben met deze twee nieuwe aanhoudingen. Bovendien is de twintigjarige man die in september werd opgepakt in afwachting van het onderzoek vrijgelaten. In dat onderzoek zijn inmiddels al enkele kopers van valse QR-codes verhoord.

De negentienjarige man en twintigjarige vrouw die deze week zijn aangehouden, zitten nog in hechtenis. De politie sluit nieuwe aanhoudingen in dit onderzoek niet uit.