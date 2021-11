Britse consumenten hebben vergeefs geprobeerd een collectieve rechtszaak te starten tegen Google. Ze kunnen zich niet vinden in de manier waarop het bedrijf in 2011 en 2012 met de gegevens van gebruikers is omgegaan.

De groep consumenten wilde de rechtszaak starten vanwege het schenden van de privacy van ongeveer 5,4 miljoen iPhone-gebruikers in het Verenigd Koninkrijk.

Google zou tussen juni 2011 en februari 2012 de standaard beveiligingsinstellingen van de Safari-browser omzeild hebben om gegevens van iPhone-, iPad- en Mac-gebruikers te verzamelen, wat in strijd zou zijn met de Britse wetgeving.

Google You Owe Us, de belangenvereniging die de zaak aanspande, wilde zo'n 3 miljard pond (omgerekend 3,5 miljard euro) schadevergoeding van Google, naar verluidt ongeveer 750 pond per getroffen gebruiker.

Maar volgens het Britse hooggerechtshof heeft zo'n rechtszaak geen kans van slagen omdat er pas schadevergoeding toegekend kan worden als voor iedere gebruiker is vastgesteld dat Google onwettig met diens gegevens is omgegaan. Ook moet per individu worden vastgesteld of een gebruiker schade heeft geleden.

"Hoewel het hof opnieuw heeft erkend dat onze actie de enige praktische manier is waarop miljoenen Britten toegang kunnen krijgen tot een eerlijke schadevergoeding, heeft het de deur voor deze zaak dichtgeslagen door te bepalen dat alle betrokkenen individueel naar de rechter moeten stappen", aldus Richard Lloyd, die optreedt als woordvoerder namens de consumenten in deze zaak.