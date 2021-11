De boete van 2,4 miljard euro die in 2017 door de Europese Commissie aan Google werd opgelegd voor machtsmisbruik met zijn zoekmachine blijft staan. Volgens een Europese rechter is de boete terecht opgelegd door de commissie.

Google kreeg de boete vier jaar geleden opgelegd, omdat het techbedrijf zijn eigen prijsvergelijkingsdienst Google Shopping zou hebben voorgetrokken in de resultaten van zijn zoekmachine. Concurrenten zoals TripAdvisor en Amazon kwamen daardoor altijd onder Google te staan.

Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) noemde het handelen van Google destijds illegaal. "Het ontnam andere bedrijven de kans om eerlijk te concurreren en innoveren. Belangrijker nog, het ontnam Europese consumenten een echte keuze in diensten en de volledige voordelen van innovatie." Google was het daar niet mee eens. Het bedrijf hield vol gebruikers op deze manier beter van dienst te kunnen zijn.

De uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie (onderdeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie) wordt als heel belangrijk gezien. Zeker nu de Europese Commissie tegenwoordig harder optreedt tegen de machtspositie van grote techbedrijven. Deze uitspraak moet de commissie houvast geven bij soortgelijke zaken in de toekomst, om boetes uit te delen of andere straffen op te leggen.

Google kan nog in beroep

Overigens kan Google nog in beroep bij het Europees Hof van Justitie. Op dit moment is nog niet bekend of het bedrijf dat ook gaat doen. Het bedrijf zegt zich over de uitspraak te buigen en benadrukt in 2017 aanpassingen te hebben gedaan om aan het eisen van de Europese commissie te voldoen.

Deze uitspraak van het Europese Hof is de eerste in drie zaken die Google heeft aangespannen tegen de Europese Commissie. Er loopt ook een zaak tegen een boete van 4,34 miljard euro die Google in 2018 kreeg opgelegd vanwege oneerlijke concurrentie met zijn mobiele besturingssysteem Android.

Ook loopt er een zaak tegen boete van 1,49 miljard euro uit maart 2019, omdat Google met advertentiedienst AdSense misbruik zou hebben gemaakt van zijn sterke marktpositie.