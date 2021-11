Het alarmnummer 112 is niet altijd te bereiken via het 4G-netwerk of wanneer er wordt gebeld via wifi, constateert de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder heeft telecombedrijven aangesproken en wil dat de bereikbaarheid voor het einde van het jaar op orde is.

Mobiel bellen naar 112 gaat volgens de ACM nu vaak nog via 2G- of 3G-netwerken. Die netten worden de komende jaren echter geleidelijk vervangen. Daarom zijn er eerder regels opgesteld om telecombedrijven ervoor te laten zorgen dat 112 bereikbaar is via alle technieken die ze gebruiken voor mobiele telefoongesprekken. Ook 4G en bellen via wifi zijn hier onderdeel van.

Bij bellen via wifi verbindt een telefoon via het wifinetwerk als er weinig bereik is via het normale telefoonnetwerk. Het gaat dus niet om bellen via apps als WhatsApp of FaceTime.

In de regels, die al op 1 juli van dit jaar zijn ingegaan, staat ook dat telecombedrijven ervoor moeten zorgen dat de identiteits- en locatiegegevens van een beller worden meegestuurd naar de meldkamer van 112. Dat is handig, want in noodsituaties is dan snel duidelijk wie er belt en vanaf welke locatie. Volgens de toezichthouder is de eis over locatiegegevens op orde.

Wel is het zo dat de gegevens over de identiteit van de beller niet in alle gevallen bekend zijn, bijvoorbeeld wanneer iemand met een prepaidsimkaart belt en de meldkamer niet weet dat het om een anonieme simkaart gaat. De ACM heeft er bij de betrokken partijen op aangedrongen dat ze regelen dat deze gegevens ook nog beschikbaar komen voor de meldkamer.