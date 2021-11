Apple gaat het voor onafhankelijke iPhone-reparateurs mogelijk maken om de schermen van iPhone 13-modellen te repareren zonder dat daarbij de Face ID-gezichtsherkenning in het scherm onbruikbaar wordt. Dat meldt The Verge na gesprekken met het techbedrijf.

Reparatiewinkels die niet bij Apple aangesloten zijn, kunnen ook iPhones repareren. Bij de nieuwe iPhone 13 wordt tijdens het repareren van het scherm de gezichtsscanner op het toestel echter uitgeschakeld en onbruikbaar gemaakt, meldde iFixit vorige week.

Dat komt doordat een klein onderdeel op het originele scherm - de zogenoemde microcontroller - op het nieuwe scherm geplaatst moet worden. Dit is voor veel reparateurs erg duur en ingewikkeld. Een scherm laten repareren bij een niet door Apple geautoriseerde reparateur kan daardoor erg prijzig of zelfs onmogelijk worden.

Apple vertelt nu tegen The Verge dat er in de toekomst een software-update komt voor de toestellen waarbij het overplaatsen van de microcontroller niet meer noodzakelijk is om de Face ID op het toestel te laten werken. Wanneer deze update komt, is niet aangekondigd.

Door Apple geautoriseerde reparateurs hadden al speciale apparatuur om het proces wel mogelijk te maken. Waarom Apple de reparatie nu ook mogelijk maakt voor onafhankelijke winkels, is niet duidelijk.