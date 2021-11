Duizenden Britse telefooncellen zullen blijven bestaan, ondanks dat 96 procent van de Britse volwassenen een mobiele telefoon heeft. De telecomwaakhond Ofcom zegt vijfduizend telefooncellen te willen behouden in gebieden met een slecht mobiel signaal of waar veel ongelukken gebeuren.

Van de 92.000 telefooncellen die ooit in het Verenigd Koninkrijk stonden, zijn er nu nog zo'n 21.000 over. Vanwege de opkomst van smartphones worden de iconische rode hokjes een stuk minder vaak gebruikt dan vroeger en daarom verdwijnen ze steeds vaker uit het straatbeeld.

Maar Ofcom zegt dat de cellen in sommige gevallen nog steeds essentieel zijn. Daarom heeft de toezichthouder regels opgesteld. Een telefooncel blijft staan als hij in de buurt staat van een gebied waar veel ongelukken gebeuren of op locaties waar zelfdoding relatief vaak voorkomt. Ook blijft een cel staan als er de afgelopen maanden meer dan 52 telefoontjes zijn gepleegd of als er op de locatie geen mobiele dekking is van de vier Britse telecomnetwerken.

Ofcom-topvrouw Selina Chadha zegt dat sommige telefooncellen die beschermd worden relatief weinig worden gebruikt. "Maar als een van de telefoontjes van een kind in nood is of van iemand die denkt over zelfdoding, kan de publieke telefoonlijn op dat moment een leven redden."

De toezichthouder is wel van plan om de cellen te vernieuwen. Zo wordt nagedacht over de toevoeging van gratis wifi en laadpunten voor mobiele telefoons.

Tussen mei 2019 en mei 2020 werd bijna 150.000 keer gebruikgemaakt van een telefooncel om de hulpdiensten te bellen, meldt Ofcom. Ook waren 25.000 telefoontjes gericht aan Childline, de Britse versie van de Kindertelefoon.