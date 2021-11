Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, gaat bedrijven verbieden om nog langer gericht te adverteren op duizenden 'gevoelige' advertentiecategorieën, zoals gezondheid, seksuele geaardheid, ras, religie en politieke overtuiging. De wijzigingen gaan in vanaf 19 januari 2022, heeft Meta dinsdag bekendgemaakt

'Wereld Diabetes Dag', 'lhbtiq+-cultuur' en 'Joodse feestdagen' zijn enkele van de duizenden advertentiecategorieën die worden verwijderd, meldt het bedrijf.

"We hebben van experts gehoord dat zulke targetingopties gebruikt kunnen worden op manieren die leiden tot negatieve ervaringen voor mensen in ondervertegenwoordigde groepen", schrijft een productontwikkelaar van Meta. De wijziging gaat gelden op alle platforms van Meta, waaronder Facebook, Instagram en Messenger.

Door het verwijderen van de microcategorieën kunnen bedrijven en organisaties minder makkelijk hun advertenties richten op zeer specifieke doelgroepen. Op Meta's sociale netwerken wordt weliswaar niet specifiek bijgehouden tot welke doelgroep een gebruiker hoort, maar wel of die bepaalde pagina's of groepen volgt. Zo kunnen adverteerders alsnog specifiek doelgroepen bereiken.

De wijziging in Meta's advertentiebeleid komt nadat er al langer kritiek is op het bedrijf. Een groot aantal adverteerders zou hiervan misbruik maken en bepaalde kwetsbare groepen discrimineren of juist targeten.

Naast (grote) bedrijven maken ook veel politieke partijen en maatschappelijke organisaties gebruik van adverteren op Meta's sociale netwerken. Het techbedrijf verdient jaarlijks circa 90 miljard dollar (bijna 78 miljard euro) aan advertenties.