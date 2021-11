De Verenigde Staten gaan niet voor 2025 met een bemande missie naar de maan, maakte ruimtevaartorganisatie NASA dinsdag bekend. Dat betekent minstens een jaar vertraging voor het streven van de gewezen president Donald Trump om in 2024 weer mensen naar de maan en terug te brengen.

Reden is onder meer de rechtszaak die ruimtevaartbedrijf Blue Origin van multimiljardair Jeff Bezos aanspande over de bouw van de NASA-maanlander. De Amazon-oprichter was het er niet mee eens dat SpaceX, het bedrijf van Tesla-topman Elon Musk, het toestel mag bouwen, maar hij verloor die zaak vorige week.

Eerder had de NASA al twijfel geuit over de haalbaarheid van 2024 omdat de ruimtepakken voor de astronauten niet op tijd klaar zijn. Ook de coronapandemie speelt een rol bij de vertraging van de Artemis 3-missie.

Het bedrijf van Musk ontwikkelt een vaartuig waarmee astronauten voor het eerst sinds 1972 weer voet op de maan moeten zetten. Het is de bedoeling dat in 2025 een vrouw en een niet-witte man op de maan landen. In een later stadium moet de planeet Mars volgen.