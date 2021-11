Pretpark de Efteling gaat toch coronacontroles uitvoeren bij bepaalde attracties en terrassen in het park. Dat bevestigt burgemeester Hanne van Aart van de gemeente Loon op Zand, waar de Efteling gevestigd is, dinsdag aan Omroep Brabant.

De controles gaan vanaf vrijdag plaatsvinden bij 4D-bioscoop Fabula, het Efteling Museum en de theatervoorstelling Ravelijn. Bij die attracties moeten de bezoekers hun coronatoegangspas laten zien.

Het is nu verplicht om bezoekers van theaters, musea en bioscopen te vragen om een geldig coronabewijs. Bezoekers van het pretpark worden bij deze attracties echter niet gecontroleerd. Ook meerdere terrassen in de Efteling waren toegankelijk zonder coronabewijs. De gemeente Loon op Zand had hier toestemming voor gegeven. Daarnaast hoeft de Efteling bezoekers niet bij de ingang te vragen om een coronabewijs, omdat pretparken uitgezonderd zijn van de regel.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zegt maandag tegen BNR Nieuwsradio dat dit niet de bedoeling is. "Op al die elementen binnen de Efteling waar dat coronatoegangsbewijs ook buiten de Efteling van toepassing is, moet je dat natuurlijk ook laten gelden bínnen de Efteling."

Gemeente steekt hand in eigen boezem

Burgemeester Van Aart erkent dat de gemeente niet goed heeft gehandeld. "We dienen meer onderscheid te maken naar aard en verschijningsvorm van de diverse attracties. Elk van deze kan dan met een ander maatregelpakket van doen krijgen. Daarom gaan we dat onderscheid voortaan wel maken."

De Efteling bevestigt in een reactie aan NU.nl dat het vanaf vrijdag extra controles gaat uitvoeren bij de genoemde attracties en alle horecaterrassen.

"Wij hebben altijd de beste intenties gehad om de maatregelen zo goed mogelijk toe te passen, om voor gasten en medewerkers een veilige omgeving te creëren", zegt een woordvoerder van het pretpark. "We vinden het jammer dat we hiermee negatief in het nieuws komen. Het lijkt nu alsof we ons opzettelijk niet aan de maatregelen houden."