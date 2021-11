Het plan van de overheid om meer gegevens van burgers te delen, gaat te ver en moet in de huidige vorm niet worden uitgevoerd. Daarvoor waarschuwt de toezichthouder voor privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Het voorstel voor de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) geeft overheidsorganisaties en private partijen zeer ruime bevoegdheden om persoonsgegevens met elkaar te delen. De Tweede Kamer heeft dat wetsvoorstel al goedgekeurd. Het voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer, die de AP om advies heeft gevraagd.

De wet kan grote gevolgen hebben voor mensen die "op het verkeerde lijstje" terechtkomen, zegt de AP in een verklaring. AP-voorzitter Aleid Wolfsen zegt dat de aanpak van "ondermijnende" criminaliteit belangrijk is, maar dat die aanpak niet ten koste mag gaan van de burger. "Aan de toeslagenaffaire hebben we gezien hoe mensen in de knel kunnen komen. Dit wetsvoorstel gaat verder."

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat nog veel meer instanties persoonsgegevens met elkaar delen, zonder dat er duidelijk iets aan de hand is, en kan massasurveillance in de hand werken, zegt de AP.

"Dat kan ingrijpende gevolgen hebben, ook voor gewone, nietsvermoedende mensen. Het zou niet mogelijk moeten zijn dat je op het verkeerde lijstje terechtkomt, omdat je jaloerse buurman heeft gemeld dat je een dure auto hebt voor jouw salaris. Vervolgens kun je daardoor geen hypotheek krijgen. Deze wet sluit dat niet duidelijk uit."

Verbetering: In het originele bericht stond dat de wet de NCTV meer bevoegdheden zou geven. Dat ging echter om een ander wetsvoorstel, waar de AP vorige week al advies over heeft gegeven. Dit is nu aangepast.