De criminelen die elektronicawinkel MediaMarkt in de nacht van zondag op maandag aanvielen met ransomware, eisen 50 miljoen dollar (omgerekend 43 miljoen euro) losgeld om de gegijzelde systemen van het concern vrij te geven. Dat schrijft RTL Nieuws dinsdag.

Momenteel zou MediaMarkt met de aanvallers onderhandelen over een betaling. Hive, een hackergroep die probeert binnen te dringen op computersystemen bij bedrijven en dan bestanden gijzelt in ruil voor losgeld, zou achter de aanval zitten. Dat losgeld moet vervolgens in bitcoin worden betaald.

Volgens RTL Nieuws heeft Hive mogelijk duizenden computers en servers van MediaMarkt gegijzeld. Op de computers valt te lezen dat het netwerk is gehackt en dat de data zijn versleuteld. "Om weer toegang te krijgen tot alle data moet je onze decryptiesoftware aanschaffen."

Verschillende Europese MediaMarkt-filialen zijn door de aanval getroffen. Daar zijn ook Nederlandse winkels bij. Hoewel de winkels ondanks de cyberaanval openblijven, zou het niet mogelijk zijn om producten af te halen of te retourneren, omdat computers in de winkels onbruikbaar zijn.

Een woordvoerder van MediaMarkt laat in een reactie weten "verbaasd" te zijn door het artikel van RTL Nieuws. "Op dit moment doen we intensief onderzoek en is ook nog niet te zeggen wat voor aanval het precies was."