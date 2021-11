Netflix test vanaf volgende week TikTok-achtige filmpjes voor kinderen. Het gaat om korte video's die kinderen in de iPhone-app kunnen bekijken en die fragmenten uit kinderfilms en -series uit het aanbod van Netflix laten zien. Dat bevestigt het bedrijf dinsdag aan Bloomberg.

De test vindt aanvankelijk plaats in de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, Canada, Australië en Ierland. Het is niet bekend of de functie daarna ook voor gebruikers in andere landen beschikbaar komt.

Volgens Bloomberg richt Netflix zich met de TikTok-achtige functie op kinderen, om zo jongere kijkers aan zijn platform te binden. Ook moet het hen helpen om gemakkelijker nieuwe series en films te vinden om te kijken. Netflix is van plan om elke dag nieuwe clips aan het aanbod toe te voegen.

De video's zijn alleen in horizontale modus te bekijken en kinderen kunnen tien tot twintig filmpjes per keer bekijken. Daarmee verschilt de functie van TikTok, waar gebruikers een eindeloze stroom aan video's in verticale modus kunnen bekijken.