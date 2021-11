De vier astronauten die eind april met een raket van SpaceX naar het internationale ruimtestation ISS vertrokken, zijn maandag veilig geland in de Golf van Mexico. De landing in de zee bij de Amerikaanse staat Florida vond plaats om 22.33 uur (lokale tijd).

De bemanning, die bestond uit twee Amerikanen, een Japanner en een Fransman die onderhoud aan zonnepanelen en allerlei experimenten hebben uitgevoerd, was ongeveer acht uur onderweg. Het vertrek was met een dag vertraagd vanwege slechte weersomstandigheden.

Het viertal was gearriveerd met de Endeavour van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Niet eerder waren astronauten met een gebruikte raket en capsule de ruimte ingestuurd. Na 199 dagen waarin ze onder meer chilipepers hebben verbouwd en wormen hebben bestudeerd, was het tijd voor de terugreis.

Ongemakkelijk was dat op de terugreis het toilet niet werkte, zodat de bemanning luiers moest dragen. Het systeem om afval te verwerken in de capsule kampte met problemen.

De vervanging van de crew ondervindt ondertussen keer op keer vertraging door het weer en een medische kwestie, meldde de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. De nu geplande vertrekdatum is woensdag. Dan moeten drie Amerikanen en een Duitser worden gelanceerd vanaf ruimtebasis Cape Canaveral in Florida. Ook zij verblijven volgens de planning een half jaar in het ruimtestation.