McAfee is voor ruim 14 miljard dollar (zo'n 12 miljard euro) gekocht door een groep investeerders, meldt het beveiligingssoftwarebedrijf maandag.

The Wall Street Journal berichtte eerder dat McAfee voor meer dan 10 miljard dollar zou worden verkocht. Nu bevestigt het cybersecuritybedrijf dit zelf.

De transactie wordt naar verwachting in de eerste helft van 2022 afgerond. Eerst moeten de aandeelhouders van McAfee akkoord gaan met de deal en moet de overdracht worden goedgekeurd door marktautoriteiten in de Verenigde Staten.

McAfee is 1987 opgericht en is een van de eerste bedrijven die antivirussoftware op de markt brachten. In 1994 verkocht de dit jaar overleden oprichter John McAfee al zijn aandelen in het bedrijf, waardoor hij in één klap multimiljonair werd. De verkoop leverde hem 100 miljoen dollar op.

Tussen 2011 en 2016 was het bedrijf in handen van techreus Intel, dat nog steeds 49 procent van de aandelen bezit.