Het ministerie van Volksgezondheid heeft sinds zaterdag 249 nieuwe, veel gedeelde internationale QR-codes geblokkeerd. Daarmee zijn er veel meer toegangsbewijzen geblokkeerd dan de zestig codes die het ministerie in eerste instantie verwachtte af te sluiten.

De internationale toegangscodes werden online gedeeld. Doordat tijdens het scannen van de QR-code niet altijd goed de identiteit van de gebruiker wordt gecontroleerd, konden mensen met de frauduleuze codes naar binnen op plaatsen waar een coronatoegangsbewijs verplicht is, zoals in het restaurant of het cafe.

Het ministerie kon tot afgelopen zaterdag alleen buitenlandse QR-codes blokkeren als er overduidelijk sprake was van een valse naam. Zo stonden vrijdag nog maar tien valse internationale codes op de zwarte lijst, onder meer op naam van Spongebob.

Op dit moment zijn er 259 internationale QR-codes geblokkeerd. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid geeft aan dat het blokkeren van QR-codes het systeem niet waterdicht maakt, want goede identiteitscontrole is essentieel. "Het blijft een kat-en-muisspel, maar als we doorhebben dat er QR-codes worden gedeeld, dan worden ze erg snel geblokkeerd. We zitten erbovenop."