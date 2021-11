NASA-ruimtesonde Parker heeft schade opgelopen door ruimtstofdeeltjes die van het onbemande ruimtevaartuig afketsen, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Colorado en Johns Hopkins University.

De Parker Solar Probe is in 2018 de ruimte in gebracht. Het hoofddoel van de sonde is om meer informatie in te winnen over de zogeheten zonnewind, de grote hoeveelheid geladen deeltjes die de ruimte in worden gezonden door de zon. Deze informatie wordt uit de zonneatmosfeer gehaald. Meer kennis over de zonnewind is belangrijk, omdat het verschijnsel invloed heeft op aarde en ruimteweer.

De kleine stofdeeltjes, die zo breed als een mensenhaar en afkomstig zijn van planetoïden en kometen, komen veel voor rondom de zon. Parker, die met hoge snelheden rond de zon draait, botst voortdurend tegen deze stofdeeltjes op.

De deeltjes die de sonde raken, worden heet, verdampen en worden plasma. Doordat de sonde op hoge snelheid blijft botsen met de ruimtestofdeeltjes, wordt Parker voortdurend blootgesteld aan kleine plasma-explosies.

Inslag deeltjes kan zorgen voor verblinde camera's

De wetenschappers hebben de inslag van de deeltjes kunnen vaststellen met de meetinstrumenten en de navigatiecamera's van de sonde. Het team zag hoe stukjes metaal en verfschilfers van het ruimtevaartuig afvielen. De losgeraakte stukjes kunnen de navigatiecamera's van de sonde beïnvloeden. Als ze in de juiste hoek worden weggeslingerd, weerkaatsen ze zonlicht recht in de navigatiecamera's, waardoor de camera's worden verblind.

Dit zou Parker fataal kunnen worden. Als de navigatiecamera's niet goed werken, kan het ruimtevaartuig zijn hitteschild in de verkeerde richting draaien. Zonder goede bescherming van het hitteschild verbrandt de sonde door de straling van de zon.

Toch blijft Parker naar behoren werken. Volgens de onderzoekers van de universiteiten blijft het de eigen snelheidsrecords breken. NASA verwacht dat de Parker Solar Probe in 2024 een snelheid van 692.000 kilometer per uur gaat halen.