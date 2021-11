VDL heeft de productie bij 105 bedrijven hervat, meldt het Eindhovense industrieconcern. Na het doelwit te zijn geweest van een grote cyberaanval in oktober zette VDL de productie van de buitenlandse fabrieken deels stil.

Door onaangetaste data in "veilige, digitale omgevingen" te plaatsen, konden de fabrieken hun werkzaamheden hervatten. VDL meldt dat het "snelle handelen van de medewerkers" ergere dataverlies heeft voorkomen.

VDL werd vorige maand getroffen door een grote computerkraak. Door de cyberaanval werden de systemen van het bedrijf uitgeschakeld. Onder andere de productie van de autofabriek van VDL NedCar in het Limburgse Born kwam daardoor stil te liggen. De fabriek kon de werkzaamheden een week later hervatten.

Om "toekomstige aanvalspogingen" te voorkomen wil VDL niets kwijt over de aard van de cyberaanval. Of er aangifte is gedaan en of er losgeld is geëist door criminelen, is niet naar buiten gebracht. Ook is niet bekend hoe groot de schade is. Deze kan volgens VDL pas in het eerste kwartaal 2022 worden vastgesteld.