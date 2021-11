Elektronicawinkel MediaMarkt is maandag getroffen door een cyberaanval die vestigingen in verschillende Europese landen treft, zo bevestigt een woordvoerder tegen NU.nl.

De winkels van MediaMarkt zijn wel open, maar afhalen en retourneren zou niet meer mogelijk zijn omdat veel computers in de winkel niet meer bruikbaar zijn.

Volgens RTL Nieuws melden bronnen binnen de winkelketen dat het gaat om een aanval met gijzelsoftware. De woordvoerder van MediaMarkt verklaart echter dat het nog niet bekend is of het gaat om ransomware of een ander soort cyberaanval.

MediaMarkt is druk bezig met het onderzoek naar de oorzaak van het incident.