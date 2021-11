Elektronicawinkel MediaMarkt is in de nacht van zondag op maandag getroffen door een cyberaanval waar vestigingen in verschillende Europese landen last van hebben, zo bevestigt een woordvoerder tegen NU.nl.

De winkels van MediaMarkt zijn wel open, maar afhalen en retourneren zou niet meer mogelijk zijn omdat veel computers in de winkel niet meer bruikbaar zijn.

Volgens RTL Nieuws melden bronnen binnen de winkelketen dat het gaat om een aanval met gijzelsoftware. De woordvoerder van MediaMarkt verklaart echter dat het nog niet bekend is of het gaat om ransomware of een ander soort cyberaanval.

De MediaMarkt-winkels blijven vooralsnog open, maar er kunnen alleen spullen uit de winkels zelf worden afgerekend. Afhalen van bestellingen en retour brengen van producten is niet mogelijk. Via de webshop kunnen mensen nog wel nieuwe producten bestellen. Hier is alleen de optie om bestelde producten af te halen in een van de winkels tijdelijk niet beschikbaar.

MediaMarkt is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het incident. De keten zegt "de problemen zo snel mogelijk op te lossen".