De FIOD, de Dienst Landelijke Recherche en het Openbaar Ministerie (OM) hebben in een maandenlang onderzoek naar witwaspraktijken beslag gelegd op meer dan 25 miljoen euro aan cryptovaluta's. De digitale portemonnees met munten als bitcoin en Ethereum van tientallen verdachten zijn in beslag genomen.

Niet van alle verdachten is de identiteit bekend, meldt het OM. Enkelen van hen komen zeker uit Nederland. Van een aantal anderen is bekend dat ze een andere nationaliteit hebben.

"Zij zullen - met inachtneming van geldende internationale afspraken - worden overgedragen aan de daartoe aangewezen buitenlandse autoriteiten", aldus het OM.

Criminelen gebruiken cryptovaluta's niet alleen voor het ontvangen van losgeld van slachtoffers van gijzelsoftware. Ook bij drugs- en mensenhandel, fraude, malafide webhosting en belastingontduiking blijken criminelen de digitale munten te gebruiken.

De FIOD en het OM hebben bij de inbeslagname van de cryptovaluta's medewerking gekregen van diverse crypto-exchanges in binnen- en buitenland. Zij zijn volgens de Nederlandse wetgeving verplicht om daaraan mee te werken.

Het is voor het eerst dat er beslag is gelegd op zo'n groot bedrag aan cryptovaluta's. Vorig jaar werd er in totaal voor 8 miljoen euro aan cryptovaluta's ingenomen, in 2019 kwam het totaal nog op 1 miljoen euro.