Het Israëlische leger gebruikt gezichtsherkenning om Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever in de gaten te houden. Het zou gaan om een uitgebreid netwerk waarbij smartphones en surveillancecamera's worden gebruikt, zo laten oud-militairen van het Israëlische leger aan The Washington Post weten.

Met het gebruik van smartphonecamera's heeft het leger een ruime database aangelegd met daarin veel afbeeldingen van Palestijnen. Soldaten zouden de straat zijn opgegaan om hun gezichten te fotograferen.

De database zou ook gegevens van kinderen en ouderen bevatten. Om hoeveel gegevens het precies gaat, is onduidelijk. De voormalige militairen spreken van in ieder geval duizenden profielen.

Als het systeem een Palestijn opmerkt die volgens het leger vervolgd of gearresteerd moet worden, komen de militairen direct in actie. Militairen die met de gezichtsherkenning werken, krijgen direct te zien wat er met iemand moet gebeuren als het gezicht gescand is. Ze maken hiervoor gebruik van smartphones.

De Palestijnen zouden in ieder geval in Hebron ook met camera's in de gaten worden gehouden. Het Israëlische leger zou op die manier Palestijnen kunnen identificeren voordat ze zich legitimeren. Ook zou het leger met de camera's in huizen van Palestijnen kunnen kijken.

The Washington Post beschrijft het surveillanceprogramma op basis van interviews met twee voormalige Israëlische militairen. Ook zou informatie naar voren zijn gekomen uit documenten van het leger die ze deelden met de Amerikaanse krant. Andere ontslagen militairen bevestigen de informatie.

Cameratoezicht niet nieuw in het gebied

In 2019 was cameratoezicht op de Westelijke Jordaanoever ook al onderwerp van discussie. Destijds kwam naar buiten dat Israël Palestijnen met camera's volgde en bijhield waar personen naartoe gingen. Bij controles op de grens met Israël zou ook met gezichtsherkenning worden bijgehouden wie de grens overging.

In een reactie op de berichtgeving van de Amerikaanse krant laat het Israëlische leger weten "routinematige operaties" uit te voeren om terrorisme tegen te gaan en de regio leefbaarder te maken. Een oud-militair spreekt tegenover de krant van een grote privacyschending.

De Westelijke Jordaanoever is onderdeel van de Palestijnse Gebieden. De VN heeft de Israëlische nederzettingen in het gebied illegaal verklaard.