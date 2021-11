Netflix-abonnees met een iPhone of iPad zullen alle games van de streamingdienst afzonderlijk moeten installeren. Dat blijkt uit de code die enkele Amerikaanse journalisten hebben ingezien.

De Netflix Games werden vorige week aangekondigd en worden op dit moment wereldwijd uitgerold voor Android-apparaten. Voor iPhone- en iPad-gebruikers zal het gamen anders werken.

Gebruikers van een Android-apparaat kunnen de spellen rechtstreeks vanuit de Netflix-app downloaden en starten. De Netflix-app op iPhones en iPads zal daarentegen fungeren als een toegangspoort tot de App Store, waarbij gebruikers elke titel afzonderlijk moeten installeren.

Elk Netflix-spel moet afzonderlijk geïnstalleerd worden vanwege Apples strenge beleid rond de distributie van apps en games op iOS, het besturingssysteem voor iPhones en iPads.

Apple staat erom bekend de distributie van apps en games op iOS in een wurggreep te houden. Ontwikkelaars die in de App Store apps aanbieden, moeten per verkoop 30 procent aan Apple afdragen. Dit leidde eerder al tot een enorme rechtszaak tussen Apple en Fortnite-ontwikkelaar Epic Games.

Netflix Games zijn op dit moment alleen beschikbaar in de Verenigde Staten. Vijf titels worden aangeboden: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Teeter (Up) en Card Blast.