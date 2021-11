WhatsApp werkt aan de mogelijkheid om aparte groepen aan te maken binnen een groepsapp. Dat staat in de broncode van een bètaversie van de chatapp, meldt WABetaInfo zaterdag.

Met de zogenoemde Community-functie krijgen groepsbeheerders meer opties voor het indelen van de groepsapp. Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld als beheerder een afgesloten gespreksgroep wil maken voor jezelf en je medebeheerders, zonder dat je daarvoor een aparte groepsapp moet aanmaken.

Naar verluidt kunnen WhatsApp-groepsbeheerders nieuwe gebruikers uitnodigen via een link. Volgens WABetaInfo worden de berichten in deze Community-groepen mogelijk voorzien van eind-tot-eindversleuteling.

Verder is er weinig bekend over de Community-functie. Techwebsite XDA Developers kwam de functie in oktober al op het spoor, maar wist niet zeker waarvoor deze bedoeld was.

Omdat de functie nog wordt getest, is het niet zeker wanneer deze beschikbaar wordt voor alle WhatsApp-gebruikers.