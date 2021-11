Nintendo Switch Online heeft sinds september 2021 ruim 32 miljoen abonnees. Dat heeft Nintendo vrijdag gemeld in een presentatie voor investeerders.

In september vorig jaar had de dienst 26 miljoen abonnees, wat een nettostijging van 6 miljoen abonnees inhoudt. Volgens Nintendo komt de groei onder andere door de toevoeging van Game Trial-evenementen aan het Switch Online-abonnement. Daarbij kunnen abonnees tijdelijk spellen spelen die ze niet hebben gekocht.

De toename van abonnees is in vergelijking met dezelfde tijd vorig jaar iets minder groot. Tussen september 2019 en september 2020 steeg het aantal Switch Online-abonnementen van 15 miljoen naar 26 miljoen, een nettostijging van 11 miljoen.

De stijging van toen is volgens Nintendo toe te schrijven aan de release van Animal Crossing: New Horizons, dat op 20 maart 2020 uitkwam. Om dat spel online te kunnen spelen met vrienden of andere spelers heb je een Switch Online-abonnement nodig.